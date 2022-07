Calenda che parla di centro mi fa tornare indietro nel tempo (Di martedì 26 luglio 2022) Molti anni fa, primi anni Settanta, Alighiero Noschese, il grande imitatore televisivo, ottenne dopo molte insistenze di fare la parodia, non solo dei personaggi dello spettacolo, come era consuetudine, ma anche dei politici. Preparò, per par condicio, le imitazioni di tutti i segretari di partito che acconsentirono (solo Almirante si rifiutò) e la Rai le mandò in onda nel varietà del sabato sera. Tra queste c’era quella di Malagodi, il segretario del Partito liberale. Malagodi era un politico di una certa levatura e assai rispettato anche nelle parti avverse, ma se ne era uscito da poco con una scemenza: poiché la politica che il governo deve fare è una politica di centro, ricordate – ripeteva – che i liberali sono il centro del centro. Cosa volesse dire non è mai stato chiaro. A dimostrazione che anche nella Prima Repubblica non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Molti anni fa, primi anni Settanta, Alighiero Noschese, il grande imitatore televisivo, ottenne dopo molte insistenze di fare la parodia, non solo dei personaggi dello spettacolo, come era consuetudine, ma anche dei politici. Preparò, per par condicio, le imitazioni di tutti i segretari di partito che acconsentirono (solo Almirante si rifiutò) e la Rai le mandò in onda nel varietà del sabato sera. Tra queste c’era quella di Malagodi, il segretario del Partito liberale. Malagodi era un politico di una certa levatura e assai rispettato anche nelle parti avverse, ma se ne era uscito da poco con una scemenza: poiché la politica che il governo deve fare è una politica di, ricordate – ripeteva – che i liberali sono ildel. Cosa volesse dire non è mai stato chiaro. A dimostrazione che anche nella Prima Repubblica non ...

