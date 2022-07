Calciomercato Roma, Mourinho punta Bailly per la difesa: un altro suo fedelissimo (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Roma: per rinforzare la difesa, Mourinho avrebbe puntato Bailly. Un altro suo fedelissimo ai tempi del Manchester United Dopo Matic, José Mourinho vuole portare a Roma un altro suo fedelissimo ai tempi del Manchester United. Come riportato da Il Messaggero, infatti, sarebbe pronto un tentativo per Bailly finito ai margini del progetto di Ten Hag. E l’ivoriano, dal canto suo, sarebbe felice di riabbracciare lo Special One. Il costo del suo cartellino è di circa 15 milioni ma Tiago Pinta punta al prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022): per rinforzare laavrebbeto. Unsuoai tempi del Manchester United Dopo Matic, Josévuole portare aunsuoai tempi del Manchester United. Come riportato da Il Messaggero, infatti, sarebbe pronto un tentativo perfinito ai margini del progetto di Ten Hag. E l’ivoriano, dal canto suo, sarebbe felice di riabbracciare lo Special One. Il costo del suo cartellino è di circa 15 milioni ma Tiago Pintaal prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

