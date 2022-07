Ble Juvecaserta | il roster si arricchisce di altri due elementi

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta –due tasselli nel programma di completamento deldella Blein vista del prossimo campionato di serie B. La società ha, infatti, definito il passaggio nelle sue fila di Nicola Mei ed Eugenio Fabrizio Paolo Cortese. Nicola Mei è una esperta guardia tiratrice di 184 cm. Nato a Lucca il 27 ottobre 1985, ha avuto la sua prima esperienza da senior in B1 con la Virtus Imola nel 2004/2005 passando nella stessa stagione alla Bipop Reggio Emilia in Lega A. Gli inizi della sua lunga carriera, in cui ha avuto modo di mettersi in mostra come una delle migliori guardie tiratrici, lo hanno visto alterarsi tra la serie B e la Legadue vestendo le maglie di Riva del Garda, Siena, Montecatini, Firenze, S.Antimo, Recanati, Imola ed Ostuni. Nel 2013/14 l’esordio nel massimo campionato con la ...

CasertaWeb

