Atalanta | Palomino positivo a test antidoping

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – José Luis, difensore dell’ad un controlloa sorpresa. Il Tribunale Nazionale, “in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Jose’ Luis(Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia”, si legge in una nota. Funweek.

Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato, l'argentino dell'Josè Luisha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il Tribunale nazionale ...Calciomercatonews, interesse del Rennes perL', così come diverse altre squadre del nostro campionato, deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club stranieri nei confronti dei suoi campioni e questa sessione di ...L'argentino non ha superato il test a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone.