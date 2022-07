Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: “Un vero colpo di fulmine per entrambi” (Di martedì 26 luglio 2022) Gli amori più importanti nella vita di Gianni Morandi sono stati certamente due: Laura Efrikian, mamma dei suoi figli più grandi, MariAnna e Marco, e Anna Dan, da cui ha invece avuto Pietro, che oggi ha 24 anni. Il cantante originario di Monghidoro e la moglie si sono sposati nel 2004, dopo un fidanzato durato ben dieci anni. Il loro primo incontro è avvenuto proprio nel paese dell’interprete di “Fatti mandare dalla mamma”, in occasione di una partita di calcio a cui erano presenti Per entrambi è stato un vero colpo di fulmine, come ha raccontato l’artista sul suo profilo Facebook: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità – ha scritto -. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Gli amori più importanti nella vita disono stati certamente due: Laura Efrikian, mamma dei suoi figli più grandi, Marie Marco, eDan, da cui ha invece avuto Pietro, che oggi ha 24 anni. Il cantante originario di Monghidoro e lasi sono sposati nel 2004, dopo un fidanzato durato ben dieci anni. Il loro primo incontro è avvenuto proprio nel paese dell’interprete di “Fatti mandare dalla mamma”, in occasione di una partita di calcio a cui erano presenti Perè stato undi, come ha raccontato l’artista sul suo profilo Facebook: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità – ha scritto -. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente ...

