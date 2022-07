AbbVie, ok Commissione Ue a inibitore Jak contro colite ulcerosa (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinovoq*, 45 mg dose d’induzione, e 15 e 30 mg dosi di mantenimento) per il trattamento della colite ulcerosa attiva, da moderata a severa, in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato, non hanno risposto o che sono intolleranti ad altre terapie convenzionali o ai farmaci biologici. Lo annuncia l’americana AbbVie, azienda biofarmaceutica globale che ha scoperto e sviluppato il farmaco, un inibitore selettivo e reversibile di Jak (Janus chinasi) attualmente in fase di studio in numerose malattie infiammatorie immunomediate. L’approvazione europea – spiega la compagnia in una nota – è supportata dai dati di due studi clinici di induzione, U-Achieve induction e U-Accomplish, e di uno studio di mantenimento, U-Achieve ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Laeuropea ha approvato upadacitinib (Rinovoq*, 45 mg dose d’induzione, e 15 e 30 mg dosi di mantenimento) per il trattamento dellaattiva, da moderata a severa, in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato, non hanno risposto o che sono intolleranti ad altre terapie convenzionali o ai farmaci biologici. Lo annuncia l’americana, azienda biofarmaceutica globale che ha scoperto e sviluppato il farmaco, unselettivo e reversibile di Jak (Janus chinasi) attualmente in fase di studio in numerose malattie infiammatorie immunomediate. L’approvazione europea – spiega la compagnia in una nota – è supportata dai dati di due studi clinici di induzione, U-Achieve induction e U-Accomplish, e di uno studio di mantenimento, U-Achieve ...

lifestyleblogit : AbbVie, ok Commissione Ue a inibitore Jak contro colite ulcerosa - - TV7Benevento : AbbVie, ok Commissione Ue a inibitore Jak contro colite ulcerosa - - LocalPage3 : AbbVie, ok Commissione Ue a inibitore Jak contro colite ulcerosa - italiaserait : AbbVie, ok Commissione Ue a inibitore Jak contro colite ulcerosa -