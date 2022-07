WhatsApp e il Metaverso: arrivano gli Avatar! Ecco la primissima immagine (Di lunedì 25 luglio 2022) Interessanti novità per quanto riguarda WhatsApp. Ancora una volta vi riportiamo le nuove in merito all’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ma in questo caso, a discapito di quanto scriviamo di solito, non stiamo parlando di funzionalità aggiuntive ma di qualcosa di completamente differente. WhatsApp Avatar, 25/7/2022 – Computermagazine.itL’app di proprietà di Mark Zuckerberg ha deciso di strizzare l’occhio al Metaverso, introducendo la possibilità di creare degli avatar, ovvero, degli alterego di noi stessi in 3D e virtuali. A riportare questa succulenta novità sono stati come sempre i ragazzi super informati di WABetaInfo, secondo cui all’interno della versione Beta di WhatsApp per Android numero 2.22.16.11, avrebbero appunto scovato una sezione dedicata proprio agli Avatar. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Interessanti novità per quanto riguarda. Ancora una volta vi riportiamo le nuove in merito all’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ma in questo caso, a discapito di quanto scriviamo di solito, non stiamo parlando di funzionalità aggiuntive ma di qualcosa di completamente differente.Avatar, 25/7/2022 – Computermagazine.itL’app di proprietà di Mark Zuckerberg ha deciso di strizzare l’occhio al, introducendo la possibilità di creare degli avatar, ovvero, degli alterego di noi stessi in 3D e virtuali. A riportare questa succulenta novità sono stati come sempre i ragazzi super informati di WABetaInfo, secondo cui all’interno della versione Beta diper Android numero 2.22.16.11, avrebbero appunto scovato una sezione dedicata proprio agli Avatar. ...

