Udinese, vittoria in rimonta sul Pafos (Di lunedì 25 luglio 2022) Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'Udinese di battere (2 - 1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. La formazione di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'di battere (2 - 1) i ciprioti delnell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. La formazione di ...

glooit : Udinese, vittoria in rimonta sul Pafos leggi su Gloo - sportli26181512 : #Udinese-#Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di Sottil: Nel finale Samardzic e Success ribaltano la sfid… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Amichevoli | #Udinese-Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di #Sottil ?? - Kizzajohntv : RT @DiMarzio: #Amichevoli | #Udinese-Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di #Sottil ?? - DiMarzio : #Amichevoli | #Udinese-Pafos 2-1: vittoria in rimonta per gli uomini di #Sottil ?? -

Calcio: amichevoli. Udinese batte Pafos in rimonta 2 - 1 I friulani la ribaltano nel finale con le reti di Samardzic e Success UDINE - Vittoria in extremis per l'Udinese in amichevole allo stadio Alois Latini di Zell Am See, in Austria, contro la formazione cipriota del Pafos. Bianconeri sotto al 18' con Jairo, abile a depositare in ... Udinese, vittoria in rimonta sul Pafos Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'Udinese di battere (2 - 1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. La formazione di Sottil ha disputato gran parte del match con le riserve, andando sotto con la ... Il Sussidiario.net Calcio: amichevoli. Udinese batte Pafos in rimonta 2-1 I friulani la ribaltano nel finale con le reti di Samardzic e Success UDINE (ITALPRESS) - Vittoria in extremis per l'Udinese in amichevole ... Udinese, vittoria in rimonta sul Pafos Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'Udinese di battere (2-1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. (ANSA) ... I friulani la ribaltano nel finale con le reti di Samardzic e Success UDINE -in extremis per l'in amichevole allo stadio Alois Latini di Zell Am See, in Austria, contro la formazione cipriota del Pafos. Bianconeri sotto al 18' con Jairo, abile a depositare in ...Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'di battere (2 - 1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. La formazione di Sottil ha disputato gran parte del match con le riserve, andando sotto con la ... Diretta/ Udinese Pafos (risultato finale 2-1): ribaltone friulano! I friulani la ribaltano nel finale con le reti di Samardzic e Success UDINE (ITALPRESS) - Vittoria in extremis per l'Udinese in amichevole ...Due reti in sessanta secondi, all'89', di Samardzic e Success, permettono all'Udinese di battere (2-1) i ciprioti del Pafos nell'ultima amichevole disputata a Lienz, in Austria. (ANSA) ...