Siccità | Piemonte proroga bando per contributi ai consorzi

(Di lunedì 25 luglio 2022) L'assessorato all'Agricoltura della Regionehato al 31 ottobre 2022 i termini per la presentazione delle domande per la concessione dia copertura delle spese di ...

4dKWni4xAsLo36H : RT @Infoaut: “SICCITÀ, È SOLO L’INIZIO”: ATTIVISTE SI ARRAMPICANO E SI INCATENANO SUL BALCONE DELLA REGIONE PIEMONTE - infoitinterno : Clima, due attiviste di Extinction Rebellion si incatenano al palazzo della Regione Piemonte: «La siccità è solo l’… - Giorgiadragna : RT @AGTW_it: #Torino, ambientaliste di @XrItaly si incatenano al palazzo della Regione Piemonte: «Benvenuti nella #crisiclimatica, la #sicc… - CheGuevaraRoma : RT @Infoaut: “SICCITÀ, È SOLO L’INIZIO”: ATTIVISTE SI ARRAMPICANO E SI INCATENANO SUL BALCONE DELLA REGIONE PIEMONTE - Infoaut : “SICCITÀ, È SOLO L’INIZIO”: ATTIVISTE SI ARRAMPICANO E SI INCATENANO SUL BALCONE DELLA REGIONE PIEMONTE… -

...a copertura delle spese di progettazione di infrastrutture irrigue e di bonifica in. La ... La, di conseguenza - ha sottolineato - , ha messo in difficoltà i consorzi stessi che sono ...Bisogna ricordare che i primi mesi dell'anno hanno subito gli effetti dellanevosa e, ...2/100, e al valore delpari a 88/100. Interessante il valore del sentiment per l'insieme delle "...