Saronno, racket del calcestruzzo e aste immobiliari: 11 misure cautelari di cui 5 in carcere (Di lunedì 25 luglio 2022) Estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri, su delega della Dda di Milano, hanno eseguito undici misure cautelari, di cui cinque in carcere, per un presunto giro di racket nel calcestruzzo e nelle aste immobiliari a Saronno, in provincia di Varese. I reati sono contestati agli indagati a vario titolo. Le indagini sono partite dopo che la notte del 13 settembre 2017 si era verificato un incendio doloso che aveva danneggiato, rendendole inutilizzabili, sei autovetture di servizio di proprietà dell’Amministrazione comunale di Saronno. Le attività investigative hanno permesso di far luce sulle imposizioni messe in atto, anche facendo ricorso a minacce e atti di violenza, da parte di soggetti con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Estorsione e turbata libertà degli incanti, aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri, su delega della Dda di Milano, hanno eseguito undici, di cui cinque in, per un presunto giro dinele nelle, in provincia di Varese. I reati sono contestati agli indagati a vario titolo. Le indagini sono partite dopo che la notte del 13 settembre 2017 si era verificato un incendio doloso che aveva danneggiato, rendendole inutilizzabili, sei autovetture di servizio di proprietà dell’Amministrazione comunale di. Le attività investigative hanno permesso di far luce sulle imposizioni messe in atto, anche facendo ricorso a minacce e atti di violenza, da parte di soggetti con ...

