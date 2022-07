Roma, scoppia la maxi rissa in strada tra stranieri: arriva la Polizia, due agenti feriti (Di lunedì 25 luglio 2022) Caos in strada ieri sera a Roma teatro di una rissa tra stranieri, sembrerebbe di nazionalità filippini. La segnalazione è scattata intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. rissa tra stranieri in Via Mattia Battistini Al loro arrivo però, siamo in Via Battistini in prossimità dell’incrocio con Via Bonifazi, gli agenti hanno trovato una sola persona, un uomo, riverso a terra con diverse contusioni. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è subito mostrato poco collaborativo e per nulla disposto a procedere con l’identificazione. La fuga e le minacce Non solo. Per cercare di sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato prima la fuga dopodiché, raggiunto al termine di un breve inseguimento, ha estratto un coccio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Caos inieri sera ateatro di unatra, sembrerebbe di nazionalità filippini. La segnalazione è scattata intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenute le volanti delladi Stato.train Via Mattia Battistini Al loro arrivo però, siamo in Via Battistini in prossimità dell’incrocio con Via Bonifazi, glihanno trovato una sola persona, un uomo, riverso a terra con diverse contusioni. Quest’ultimo, alla vista dei poliziotti, si è subito mostrato poco collaborativo e per nulla disposto a procedere con l’identificazione. La fuga e le minacce Non solo. Per cercare di sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato prima la fuga dopodiché, raggiunto al termine di un breve inseguimento, ha estratto un coccio di ...

