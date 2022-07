Perché la data di uscita degli iPhone 14 è già quasi certa e pure quella di vendita (Di lunedì 25 luglio 2022) La data di uscita degli iPhone 14 non è ufficiale e non lo sarà ancora per svariate settimane probabilmente. Eppure, siamo al cospetto di alcuni indizi che ci fanno intendere come il dispositivo sia pronto a debuttare non più tardi del prossimo 13 settembre. Su questa possibilità ci siamo soffermati già sulle pagine di OM ma ora una fonte autorevole come TechRadar va esattamente nella stessa direzione della nostra ipotesi. Perché la data di uscita degli iPhone 14 dovrebbe essere proprio quella del prossimo 13 settembre? L’intuizione nasce dalla semplice analisi di quanto accaduto nel passato, più esattamente per gli 11 ultimi lanci di melafonini di punta Apple in autunno. Di seguito è riportato un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Ladi14 non è ufficiale e non lo sarà ancora per svariate settimane probabilmente. Ep, siamo al cospetto di alcuni indizi che ci fanno intendere come il dispositivo sia pronto a debuttare non più tardi del prossimo 13 settembre. Su questa possibilità ci siamo soffermati già sulle pagine di OM ma ora una fonte autorevole come TechRadar va esattamente nella stessa direzione della nostra ipotesi.ladi14 dovrebbe essere propriodel prossimo 13 settembre? L’intuizione nasce dalla semplice analisi di quanto accaduto nel passato, più esattamente per gli 11 ultimi lanci di melafonini di punta Apple in autunno. Di seguito è riportato un ...

ValeriaStyles97 : RT @HSHQIta: Buongiorno, volevamo informarvi che purtroppo non riusciremo ad aggiornare la pagina in tempo reale nè per la data del #LoveOn… - OficPolCubaRoma : Il #25luglio è una data da festeggiare in #Italia perché segna la fine del #fascismo come forma di governo. Mai pi… - ToMmLiNsOnwalls : RT @HSHQIta: Buongiorno, volevamo informarvi che purtroppo non riusciremo ad aggiornare la pagina in tempo reale nè per la data del #LoveOn… - ArtemisiaLove9 : @LucaRos8617 Il gioco va sempre bene entro certi limiti , per il resto mi fa tantissimo piacere che tu mi veda così… - OssiaLaura : RT @UDisattivata: Lo rispolvero perché 'sta cosa che avete smesso di prenderlo per il culo è gravissima. Qui il fulgido ricordo di quando B… -