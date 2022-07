Leclerc, con una Ferrari così forte gli errori pesano il doppio. Vittoria che sa di Mondiale per Verstappen (Di lunedì 25 luglio 2022) Adesso si fa dura. E’ un anno positivo per la Ferrari, finalmente risorta dalle proprie ceneri e capace di puntare alla Vittoria in ogni Gran Premio. Ma è forse proprio per questo che la piega che sta prendendo questo Mondiale risulta essere ancora più frustrante, perché con una macchina così forte e prestazionale, forse ancor meglio della Red Bull nel complesso, buttare via così tanti punti e fare questi errori quasi in ogni gara ha un peso duplice. Poter lottare, poter vincere in modo concreto e non riuscirci, è la condanna del Cavallino che non riesce a trovare continuità. Una volta per gli errori del muretto, un’altra per problemi di affidabilità, stavolta in Francia è stato Charles Leclerc a tradire tifosi e scuderia, e non il ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Adesso si fa dura. E’ un anno positivo per la, finalmente risorta dalle proprie ceneri e capace di puntare allain ogni Gran Premio. Ma è forse proprio per questo che la piega che sta prendendo questorisulta essere ancora più frustrante, perché con una macchinae prestazionale, forse ancor meglio della Red Bull nel complesso, buttare viatanti punti e fare questiquasi in ogni gara ha un peso duplice. Poter lottare, poter vincere in modo concreto e non riuscirci, è la condanna del Cavallino che non riesce a trovare continuità. Una volta per glidel muretto, un’altra per problemi di affidabilità, stavolta in Francia è stato Charlesa tradire tifosi e scuderia, e non il ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - f1addictedd : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc sempre con lui, sopratutto in questi momenti ? - valeagle17 : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Non è uno sbaglio a cambiare le cose. Sappiamo tutti chi sei e quanto vali. Con t… - FRAXCHARLES : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc ormai ieri è andata così, ma tornerà più forte di prima e con ancora più voglia d… - alessia_gior : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Forza Campione, siamo con te ?? -