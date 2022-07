Le Big Tech hanno deciso di autoregolarsi in Nuova Zelanda: niente più contenuti nocivi (Di lunedì 25 luglio 2022) Le compagnie Big Tech sono d’accordo: si autoregoleranno per ridurre i contenuti nocivi in ??Nuova Zelanda. La decisione è arrivata lunedì 25 luglio, quando le grandi aziende tecnologiche hanno concordato di limitare tali contenuti, considerati per l’appunto dannosi: una mossa che, secondo i critici, avrebbe evitato l’alternativa della regolamentazione del governo. A riportare la notizia è Reuters. LEGGI ANCHE >>> Aborto in Usa, si corre ai ripari con le app per monitorare il ciclo Le Big Tech d’accordo sul ridurre i contenuti nocivi in Nuova Zelanda Meta Platforms Inc (META.O), Google di Alphabet (GOOGL.O), TikTok, Amazon.com Inc (AMZN.O) e Twitter (TWTR.N) ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) Le compagnie Bigsono d’accordo: si autoregoleranno per ridurre iin ??. La decisione è arrivata lunedì 25 luglio, quando le grandi aziende tecnologicheconcordato di limitare tali, considerati per l’appunto dannosi: una mossa che, secondo i critici, avrebbe evitato l’alternativa della regolamentazione del governo. A riportare la notizia è Reuters. LEGGI ANCHE >>> Aborto in Usa, si corre ai ripari con le app per monitorare il ciclo Le Bigd’accordo sul ridurre iinMeta Platforms Inc (META.O), Google di Alphabet (GOOGL.O), TikTok, Amazon.com Inc (AMZN.O) e Twitter (TWTR.N) ...

