"Io sudo, non come Letta", dice Salvini. Il segretario Pd: "Non pensavo fossimo già a questi livelli" (Di lunedì 25 luglio 2022) Matteo Salvini sale sul palco a Domodossola e la campagna elettorale si trasforma subito in sagra del cinghiale: "Io mangio salsiccia”, dice il leader della Lega. E poi: “Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io sudo… Sì, io sudo, non sono mica come quelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai visto Letta sudato…”. “Apperò. Irrompe il sudore. Se si parte così dove si può arrivare?”, si è chiesto il segretario Pd in un tweet. Ed è tornato sul tema anche a Mezz’ora in più, ospite di Lucia Annunziata su Rai3. “Salvini ha fatto un comizio e mi ha citato per due cose: ha detto che mi vuole rimandare a Parigi e che lui suda e io no – ha detto – Non pensavo fossimo già a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Matteosale sul palco a Domodossola e la campagna elettorale si trasforma subito in sagra del cinghiale: "Io mangio salsiccia”,il leader della Lega. E poi: “Tra poco finisco perché già ho perso due chili, io… Sì, io, non sono micaquelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai vistosudato…”. “Apperò. Irrompe ilre. Se si parte così dove si può arrivare?”, si è chiesto ilPd in un tweet. Ed è tornato sul tema anche a Mezz’ora in più, ospite di Lucia Annunziata su Rai3. “ha fatto un comizio e mi ha citato per due cose: ha detto che mi vuole rimandare a Parigi e che lui suda e io no – ha detto – Nongià a ...

