Galline e uova: l’indovinello impossibile (Di lunedì 25 luglio 2022) Vediamo insieme com’è possibile risolvere questo super complicato indovinello che sta facendo impazzire tutti quanti. Come sempre vi diciamo giocare con questi indovinelli, o rompicapo che vi proponiamo di volta in volta è sempre stimolante e divertente perchè possiamo anche sfidarci con amici o parenti. In questo caso sembra molto semplice ma non lo è assolutamente, quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme come spossiamo fare per dare la risposta corretta al gioco. Divertirci in questo modo fa bene anche alla nostra mente e mette in difficoltà anche i lettori che hanno una maggiore esperienza, ne siamo assolutamente certi, perchè bisogna leggere e ragionare molto. Oggi poi, vi proponiamo questo gioco logico matematico che manda molto spesso in confusione tutti quanti, ma non bisogna essere dei grandissimi matematici, occorre solamente avere un ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Vediamo insieme com’è possibile risolvere questo super complicato indovinello che sta facendo impazzire tutti quanti. Come sempre vi diciamo giocare con questi indovinelli, o rompicapo che vi proponiamo di volta in volta è sempre stimolante e divertente perchè possiamo anche sfidarci con amici o parenti. In questo caso sembra molto semplice ma non lo è assolutamente, quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme come spossiamo fare per dare la risposta corretta al gioco. Divertirci in questo modo fa bene anche alla nostra mente e mette in difficoltà anche i lettori che hanno una maggiore esperienza, ne siamo assolutamente certi, perchè bisogna leggere e ragionare molto. Oggi poi, vi proponiamo questo gioco logico matematico che manda molto spesso in confusione tutti quanti, ma non bisogna essere dei grandissimi matematici, occorre solamente avere un ...

fetfruners : ma poi bisogna capire che le mucche allevate per il latte sono geneticamente modificate in modo diverso da quelle a… - maicenerentola : @giucarellas Ma ne devono spaccare ancora di uova che non basterebbero tutte le galline delle campagne inglesi ??????? - toniogarganese : Mi dicono che mangio poche uova. Le mie galline depongono a mio favore - GianlucaFiori70 : @Quasi_compiuta Le galline fanno le uova già sode - GilardiNad : RT @Mysterytrains: @NoAnziche Ieri ai centri vaccinali. Un tizio, dirigente d'azienda, che voleva passare davanti a tutti perché aveva fret… -