Elezioni, Calenda: “Di Maio? Non so chi sia. Letta è una persona seria” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Di Maio? Non so di chi lei stia parlando”. A tagliare corto in modo sarcastico rispetto all’ipotesi di eventuali alleanze elettorali con Ipf e il ministro degli Esteri per le prossime risponde è Carlo Calenda, a margine della presentazione del ‘Patto repubblicano’ tra Azione e +Europa nella sede della stampa Estera a Roma. “A Enrico Letta gli vogliamo bene, è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare”, ha concluso Calenda, in merito ai rapporti con i dem e la possibilità di un accordo dopo la rottura tra Pd e M5s per la caduta del governo Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Di? Non so di chi lei stia parlando”. A tagliare corto in modo sarcastico rispetto all’ipotesi di eventuali alleanze elettorali con Ipf e il ministro degli Esteri per le prossime risponde è Carlo, a margine della presentazione del ‘Patto repubblicano’ tra Azione e +Europa nella sede della stampa Estera a Roma. “A Enricogli vogliamo bene, è unae siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare”, ha concluso, in merito ai rapporti con i dem e la possibilità di un accordo dopo la rottura tra Pd e M5s per la caduta del governo Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

