Amici 22 | retroscena sull' uscita di Veronica Peparini | malumori con il programma

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 25 luglio 2022) Un po' di giorni fa è trapelata la notizia circa l'di scena didal cast di22. L'insegnante di ballo lascerà il suo ruolo di coach cedendo il posto a Emanuel Lo. Questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan. Proprio per tale ragione, in molti hanno cominciato a domandarsi cosa ci fosse dietro questa scelta. Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, pare proprio che a determinare l'di scena dellasiano state alcune liti interne con il cast del. Inati avrebbero reso necessaria la sostituzione della ballerina con un altro insegnante. Ecco perchésarebbe stata mandata via da...