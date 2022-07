Un Posto Al Sole festeggia | Traguardo di 6.000 puntate con una serata speciale (Di domenica 24 luglio 2022) Un Posto Al Sole festeggerà il Traguardo delle 6000 puntate con una serata speciale sempre su Rai 3 alle 20,45. Scopriamo i dettagli. Un Posto Al Sole festeggia 6000 puntate (Twitter screenshot)Un Posto Al Sole è la soap che ci fa compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3 da più di 25 anni. La soap napoletana continua ad essere molto seguita e sta per arrivare ad un Traguardo molto importante. Nella giornata di venerdì 29 andrà in onda la puntata numero 6.000 e sarà celebrata durante l’episodio consueto in modo speciale. Sarà una puntata molto divertente con una personaggio della terrazza Palladini un po’ defilato (e non ancora ... Leggi su direttanews (Di domenica 24 luglio 2022) UnAlfesteggerà ildelle 6000con unasempre su Rai 3 alle 20,45. Scopriamo i dettagli. UnAl6000(Twitter screenshot)UnAlè la soap che ci fa compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3 da più di 25 anni. La soap napoletana continua ad essere molto seguita e sta per arrivare ad unmolto importante. Nella giornata di venerdì 29 andrà in onda la puntata numero 6.000 e sarà celebrata durante l’episodio consueto in modo. Sarà una puntata molto divertente con una personaggio della terrazza Palladini un po’ defilato (e non ancora ...

