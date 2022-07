Ultime Notizie Roma del 24-07-2022 ore 18 | 10

(Di domenica 24 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno e la verdura la cronaca torniamo sullo scontro tra il motoscafo e la barca a vela nelle acque di fronte a Porto Ercole nell’argentario ieri proseguono le ricerche della donna Disperso in mare è l’incidente in cui è morto un uomo in quattro si sono salvati le che gestite dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della centrale operativa della direzione marittima di Livorno vedono impegnati diversi mezzi navali l’autorità giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle imbarcazioni affidato l’indagine militari della guardia costiera di Porto Santo Stefano sembra che a bordo del motoscafo portato da un uomo ci fossero 4 cittadini di nazionalità Danese mette sulla barca a vela c’erano 6 persone di nazionalità italiana sono state dimesse ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - PianetaMilan : #MERCATO @acmilan E TOP NEWS – #CDK , parla il suo allenatore. Ultime dal ritiro #ACMilan #Milan #SempreMilan - GiovanniCaglio : Ucraina ultime notizie. Kiev: «Andiamo avanti a preparare l’export di grano». Lavrov: una terza parte sarà garante… -

Il Sole 24 ORE

Terremoto oggi a Rimini, scossa M 2.4/ Ingv: sisma 3.9 in Croazia Fiumicino, minacce di morte in amarico: volo sospeso A scatenare il panico sul volo da Fiumicino , a Roma , ad ...... San Lorenzo al Mare , Arma di Taggia e Bordighera , oltre che a Imperia , Sanremo e Ventimiglia : questelocalità, già servite dalla rete degli autobus verdi, vedranno così potenziati i ... Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 51.208 casi (-24,5% sulla settimana) e 77 vittime Un occhio alla tournée americana, uno agli uffici di Torino. La Juventus si sta muovendo e l’entusiasmo per gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer ha risvegliato nei tifosi le ambizioni che due annate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...