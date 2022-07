Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, Meloni: “Torna macchina fango contro me” (Di domenica 24 luglio 2022) “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, la macchina del fango contro me e Fratelli d’Italia“. Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook puntando il dito su stampa internazionale e italiana che parla del ‘rischio Meloni’ in soccorso alla sinistra. “Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 24 luglio 2022) “Con la campagna elettorale è ripartita, puntuale come sempre, ladelme e Fratelli d’Italia“. Lo scrive Giorgiasulla sua pagina Facebook puntando il dito su stampa internazionale e italiana che parla del ‘rischio’ in soccorso alla sinistra. “Aspettatevi di tutto in queste settimane, perché sono consapevoli dell’imminente sconfitta e useranno ogni mezzo per tentare di fermarci. Se ci riusciranno o no, quello dipenderà da voi”. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

