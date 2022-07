Torino | frenata per uno scambio con la Samp

infoitsport : Torino, frenata nella trattativa con la Sampdoria - fiorentina_it : Dopo il fallimento della trattativa con l'@RCDEspanyol, torna di moda il @TorinoFC_1906 per #Dragowski -

TUTTO mercato WEB

9:38 - Filip Djuricic più vicino alche alla Salernitana. Spunta la Sampdoria. 12 LUGLIO 20:... 10 LUGLIO 20:03 - Bruscanella trattativa Mantova - Sassuolo per Alessandro Pilati (2000). ...Il difensore exormai si è recato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di prassi: dopo la firma e la presentazione con la maglia della Juventus, Interdalla situazione ... Torino, frenata nella trattativa con la Sampdoria: scambio Colley-Linetty in stand-by Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il serbo è stato condizionato da molti infortuni nell’ultimo periodo, ma ora lavorerà con un allenatore in grado di valorizzarlo ...