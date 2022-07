Tabellone Atp Gstaad 2022: Berrettini seconda testa di serie, presente anche Sonego (Di domenica 24 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Atp 250 di Gstaad 2022, in programma dal 18 al 24 luglio. Ritorna finalmente Matteo Berrettini, che dopo aver saltato Wimbledon a causa del Covid-19, torna in campo sulla terra battuta elvetica. L’azzurro è però solo la seconda forza del torneo visto che il primo favorito è il norvegese Casper Ruud. Presenti tanti altri specialisti del rosso, dagli spagnoli Bautista Agut e Ramos-Vinolas al cileno Garin. Ai nastri di partenza anche un altro azzurro, ovvero Lorenzo Sonego. Di seguito il Tabellone completo. IL Tabellone COMPLETO FINALE (1) Ruud b. (2) Berrettini 4-6 7-6(4) 6-2 SEMIFINALI (1) Ruud b. (4) Ramos-Vinolas 6-2 6-0(2) Berrettini b. (PR) Thiem 6-1 ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Atp 250 di, in programma dal 18 al 24 luglio. Ritorna finalmente Matteo, che dopo aver saltato Wimbledon a causa del Covid-19, torna in campo sulla terra battuta elvetica. L’azzurro è però solo laforza del torneo visto che il primo favorito è il norvegese Casper Ruud. Presenti tanti altri specialisti del rosso, dagli spagnoli Bautista Agut e Ramos-Vinolas al cileno Garin. Ai nastri di partenzaun altro azzurro, ovvero Lorenzo. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO FINALE (1) Ruud b. (2)4-6 7-6(4) 6-2 SEMIFINALI (1) Ruud b. (4) Ramos-Vinolas 6-2 6-0(2)b. (PR) Thiem 6-1 ...

