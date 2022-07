Qualificazioni Wta Varsavia 2022 | Errani-Ormaechea interrotta per oscurità

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) La sfida tra Sarae Paula, finale delleal tabellone principale del Wta 250 di, è stataper; il tutto sul 6-2, 2-1 italiano. L’esperta azzurra ha ben performato sul rosso polacco, da buona specialista su questa superficie qual è; dopo l’avventura terminata sul nascere in quel di Palermo, la romagnola è riuscita a rifarsi sul mattone tritato polacco, riuscendo a mettere alle corde un osso duro come l’argentina sopra citata. Italiana semplicemente dominante negli scambi lunghi, semplicemente più completa dal punto di vista tecnico e più pronta tatticamente; le varie soluzioni dil’hanno aiutata a ottenere il primo set e a partire con il piede giusto nel secondo, così come la sua ...