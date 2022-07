Pancia, ogni corpo è diverso dall'altro e c'è un rimedio per ogni caso (Di domenica 24 luglio 2022) Che tipo di Pancia hai? Già, perché ogni corpo è diverso dall'altro, e anche la zona della Pancia non è identica da individuo a individuo. Quel che ci accomuna tutti, però, è la volontà di ridurla al ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Che tipo dihai? Già, perché, e anche la zona dellanon è identica da individuo a individuo. Quel che ci accomuna tutti, però, è la volontà di ridurla al ...

leggoit : #pancia, ogni corpo è diverso dall’altro e c'è un rimedio per ogni caso - tittii__ : RT @blodvstream: il sorriso + la manina sulla pancia ogni volta che è emozionato ora mi aword - DeboChimchim : Quando smetterò di avere mal di pancia ogni volta che vedo questa scena in ogni versione? #KPworldtourD1 - Jimmy7055692428 : @GiorgiaMeloni La squadra di social manager è entrata in modalità aggressive vedo. Di appelli alla pancia, formulet… - MIDVRlYA : ogni volta che sto al mare e mi ricordo che accanto alla pancia ho una chiazza scura con cui sono nata incredibile… -