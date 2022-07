Napoli, De Laurentiis: “Ci interessa Giovanni Simeone” (Di domenica 24 luglio 2022) Napoli DE Laurentiis- Il Napoli continua il suo precampionato, gli uomini di Spalletti hanno appena concluso la seconda giornata di allenamento a Castel Di Sangro. Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a Radio Kiss, parlando di vari argomenti tra cui: l’addio di Dries Mertens e i nuovi obbiettivi di mercato. Ecco di seguito, le parole del patron dei partenopei: Sul Calcio Napoli: “Il Calcio Napoli è un’idea meravigliosa, non ha bisogno di essere sistemato. E’ vivo, vegeto, non è accaduto nulla in itinere. Forse sono stato mal interpretato. A un certo punto ho fatto una dichiarazione in cui ho parlato della ‘vil moneta’: la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso la propria pelle, basata sulla propria identità. Chi viene a giocare nel Napoli deve identificarsi ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)DE- Ilcontinua il suo precampionato, gli uomini di Spalletti hanno appena concluso la seconda giornata di allenamento a Castel Di Sangro. Aurelio De, è intervenuto a Radio Kiss, parlando di vari argomenti tra cui: l’addio di Dries Mertens e i nuovi obbiettivi di mercato. Ecco di seguito, le parole del patron dei partenopei: Sul Calcio: “Il Calcioè un’idea meravigliosa, non ha bisogno di essere sistemato. E’ vivo, vegeto, non è accaduto nulla in itinere. Forse sono stato mal interpretato. A un certo punto ho fatto una dichiarazione in cui ho parlato della ‘vil moneta’: la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso la propria pelle, basata sulla propria identità. Chi viene a giocare neldeve identificarsi ...

