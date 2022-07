(Di domenica 24 luglio 2022) E' stato fissato permattina aildei leader di Lega Fratelli d'Italia Forza Italia Noi con l'Italia e Unione di Centro per suggellare l'allenza elettorale alle politiche del 25 settembre. Lo si è appreso da fonti parlamentari del centrodestra. Aloltre a Giorgia, Matteo, Maurizio, Lorenzoe Antonio Tajani sarà presente anche Silvio, assente dada parecchio tempo, che intende partecipare di persona alla definizione delle condizioni per l'accordo in rappresentanza di Forza Italia.

LucillaMasini : Mercoledì a Montecitorio si terrà il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi. Vorrei essere una mosca. Non per… - ZenatiDavide : Mercoledì vertice centrodestra. Salvini: Berlusconi può aspirare a qualsiasi incarico: E’ stato fissato per mercole… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mercoledì a Montecitorio il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi #legasalvini #meloni #segretario #letta #pd #… - Gabriele885 : RT @MediasetTgcom24: Mercoledì a Montecitorio il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi #legasalvini #meloni #segretario #letta #pd #… - FrancescComito : +++ Mercoledì a Montecitorio il vertice Berlusconi-Meloni-Salvini-Cesa-Lupi -

lanuovapadania.it

...il prossimo vertice che li vedrà tutti coinvolti e che è stato fissato per il prossimo27 ... l'appuntamento è alla Camera dei Deputati , in un'aula del Palazzo didi cui però non ...... espertissimo capogruppo ae già assessore nella giunta Poverini; il quale non ci ... La definizione della cornice e la sua forma verranno decisequando si incontreranno Giorgia ... Mercoledì vertice centrodestra. Salvini: Berlusconi può aspirare a qualsiasi incarico