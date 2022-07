Juventus, Rabiot in ritiro con l’Under 23 (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro dell’Under 23, che si terrà da quest’oggi, domenica 24 luglio, fino al sabato 30 luglio al centro sportivo di Rovetta, in provincia di Bergamo, per alzare i ritmi di lavoro in vista della nuova stagione. Nella lista dei giocatori spicca quello di Adrien Rabiot, che non era partito per la tournée oltreoceano con il resto della prima squadra per motivi personali. Oltre al francese, gli altri giocatori che prenderanno parte al ritiro sono Enzo Barrenechea, Andrea Bonetti, Leonardo Cerri, Yannick Cotter, Giovanni Daffara, Paolo Gozzi, Simone Iocolano, Daniel Leo, Mirco Lipari, Tommaso Maressa, Felix Nzouango Bikien, Emanuele Pecorino, Clemente Perotti, Fabrizio Poli, Marco Raina, Alessandro Riccio, Nikola Sekulov, Zsombor Senko, ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Laha diramato la lista dei giocatori convocati per ildel23, che si terrà da quest’oggi, domenica 24 luglio, fino al sabato 30 luglio al centro sportivo di Rovetta, in provincia di Bergamo, per alzare i ritmi di lavoro in vista della nuova stagione. Nella lista dei giocatori spicca quello di Adrien, che non era partito per la tournée oltreoceano con il resto della prima squadra per motivi personali. Oltre al francese, gli altri giocatori che prenderanno parte alsono Enzo Barrenechea, Andrea Bonetti, Leonardo Cerri, Yannick Cotter, Giovanni Daffara, Paolo Gozzi, Simone Iocolano, Daniel Leo, Mirco Lipari, Tommaso Maressa, Felix Nzouango Bikien, Emanuele Pecorino, Clemente Perotti, Fabrizio Poli, Marco Raina, Alessandro Riccio, Nikola Sekulov, Zsombor Senko, ...

