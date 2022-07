Il programma del centrodestra non sia il libro dei sogni. L'Europa ci guarda (Di domenica 24 luglio 2022) La giostra elettorale è partita e il nuovo giro si annuncia non troppo dissimile dal canovaccio degli ultimi trent' anni, secondo il quale gli esami per il centrodestra non finiscono mai, dovendo ogni volta sottoporsi a un esame del sangue che ne sveli il tasso effettivo di democrazia. È il perpetuarsi del paradigma antifascista riproposto sistematicamente dalla sinistra come scudo strumentale - e armadi delegittimazione - contro l'avversario elettorale di turno, dal Cavaliere al Capitano fino, oggi, alla pasionaria Giorgia, tutti bollati come neri epigoni del tempo che fu. Questa volta il metodo di lotta si è in qualche modo affinato, con l'evoluzione da cartello antifascista a fronte repubblicano contro i sovranismi, ma la sostanza non cambia, perché alla radice di questa mobilitazione preventiva resta il solito pregiudizio sull'inaffidabilità del ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) La giostra elettorale è partita e il nuovo giro si annuncia non troppo dissimile dal canovaccio degli ultimi trent' anni, secondo il quale gli esami per ilnon finiscono mai, dovendo ogni volta sottoporsi a un esame del sangue che ne sveli il tasso effettivo di democrazia. È il perpetuarsi del paradigma antifascista riproposto sistematicamente dalla sinistra come scudo strumentale - e armadi delegittimazione - contro l'avversario elettorale di turno, dal Cavaliere al Capitano fino, oggi, alla pasionaria Giorgia, tutti bollati come neri epigoni del tempo che fu. Questa volta il metodo di lotta si è in qualche modo affinato, con l'evoluzione da cartello antifascista a fronte repubblicano contro i sovranismi, ma la sostanza non cambia, perché alla radice di questa mobilitazione preventiva resta il solito pregiudizio sull'inaffidabilità del ...

