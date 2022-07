Il caldo non dà tregua: 19 città da 'bollino rosso' (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La giornata di oggi, domenica 24 luglio, e l'inizio della prossima settimana, saranno caratterizzati di nuovo da prevalenza di sole e caldo intenso. La massa d'aria di origine subtropicale, infatti, continuerà a stazionare fra il Mediterraneo e l'Europa meridionale, puntando in parte anche sui Paesi europei centrali e orientali. In queste condizioni - secondo gli esperti del sito "IlMeteo" - il caldo continuerà a farsi sentire non solo durante il giorno, con picchi fino alla soglia dei 40 gradi, ma anche nelle ore notturne, con minime sopra i 20 gradi (notti cosiddette tropicali); caldo estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4800-5000 metri. Naturalmente, questa situazione non potrà fare altro che esasperare l'emergenza idrica, amplificando anche il rischio incendi. Le attuali proiezioni modellistiche ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La giornata di oggi, domenica 24 luglio, e l'inizio della prossima settimana, saranno caratterizzati di nuovo da prevalenza di sole eintenso. La massa d'aria di origine subtropicale, infatti, continuerà a stazionare fra il Mediterraneo e l'Europa meridionale, puntando in parte anche sui Paesi europei centrali e orientali. In queste condizioni - secondo gli esperti del sito "IlMeteo" - ilcontinuerà a farsi sentire non solo durante il giorno, con picchi fino alla soglia dei 40 gradi, ma anche nelle ore notturne, con minime sopra i 20 gradi (notti cosiddette tropicali);estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4800-5000 metri. Naturalmente, questa situazione non potrà fare altro che esasperare l'emergenza idrica, amplificando anche il rischio incendi. Le attuali proiezioni modellistiche ...

StampaTorino : Morire di caldo in fabbrica. I lavoratori: “Ventilatori puntati sui macchinari e non sui dipendenti” - GiusCandela : Trenta gradi a mezzanotte. Non è caldo, è cattiveria. - santegidionews : Non chiamateci 'angeli del caldo'. Siamo orgogliosamente amici degli anziani, questa è la giusta definizione - salvooo75 : Sa... non fa caldo...non fa caldo....non fa caldo ...non fa caldo. .. - LEGOSCAR111 : RT @avantibionda: Luca Capelli è morto per il caldo mentre lavorava in fabbrica. Dopo malori sempre più frequenti, da giorni i lavoratori d… -