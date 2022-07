F1, la griglia di partenza di oggi, GP Francia 2022: Leclerc parte in pole, Sainz dall’ultima fila (Di domenica 24 luglio 2022) Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, a partire dalle ore 15.00, ci attende un grande spettacolo e la battaglia tra Ferrari e Red Bull si farà ancor più rovente dell’asfalto provenzale, incandescente per il grande caldo. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Francia DI F1 DALLE 15.00 Le qualifiche di ieri hanno eletto a poleman di giornata il solito Charles Leclerc, capace di rifilare oltre 3 decimi a Max Verstappen e 4 a Sergio Perez e, contemporaneamente, di incamerare la settima partenza al palo della sua stagione. Chiuderà la seconda fila dello schieramento di partenza Lewis Hamilton, alla ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Le Castellet, a partire dalle ore 15.00, ci attende un grande spettacolo e la battaglia tra Ferrari e Red Bull si farà ancor più rovente dell’asfalto provenzale, incandescente per il grande caldo. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15.00 Le qualifiche di ieri hanno eletto aman di giornata il solito Charles, capace di rire oltre 3 decimi a Max Verstappen e 4 a Sergio Perez e, contemporaneamente, di incamerare la settimaal palo della sua stagione. Chiuderà la secondadello schieramento diLewis Hamilton, alla ...

SkySportF1 : ?? 16^ pole position in carriera per LECLERC ?? Sainz aiuta Charles, Ferrari batte Red Bull La griglia ?… - MondoTV241 : Formula 1, Gp Francia: orari in TV e griglia di partenza #formula1 #gpfrancia - egidio_gialdini : Le Castellet, sabato 23 luglio 2022 Gli highlights delle qualifiche per la composizione della griglia di partenza p… - sportli26181512 : A, lavori in corso. Come stanno le big? Per ora tutti in coda dietro la Juve: A, lavori in corso. Come stanno le bi… - egidio_gialdini : Le Castellet, sabato 23 luglio 2022 La cronaca delle qualifiche per la composizione della griglia di partenza per l… -