Elezioni, de Magistris: “La scelta non è tra Letta e Meloni” (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sbaglia Letta a dire che la scelta è tra lui e la Meloni. Sono facce di un potere che abbiamo già conosciuto e che ci ha portato in questo baratro sociale, economico, lavorativo ed ambientale. Oltre che in guerra”. Lo afferma Luigi de Magistris. “Sono i distruttori della sanità pubblica e dei diritti fondamentali del nostro Paese. In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per un campo aperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centro-sinistra/centro-destra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione, sinistra non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”, prosegue l’ex sindaco di Napoli. “Un campo contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale ed ambientale, per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sbagliaa dire che laè tra lui e la. Sono facce di un potere che abbiamo già conosciuto e che ci ha portato in questo baratro sociale, economico, lavorativo ed ambientale. Oltre che in guerra”. Lo afferma Luigi de. “Sono i distruttori della sanità pubblica e dei diritti fondamentali del nostro Paese. In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per un campo aperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centro-sinistra/centro-destra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione, sinistra non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”, prosegue l’ex sindaco di Napoli. “Un campo contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale ed ambientale, per ...

BrunoDAgostino5 : @NFratoianni A fare cosa ma non ha il coraggio di dirlo chiaramente alle elezioni va solo ,si allea con Letta, si a… - Czinforma : - lifestyleblogit : Elezioni politiche 2022, de Magistris in campo: 'Unirò sinistra e 5S' - - TelemiaLaTv : Elezioni politiche 2022, De Magistris in campo: “Unirò sinistra e 5S” - telodogratis : Elezioni politiche 2022, de Magistris in campo: “Unirò sinistra e 5S” -