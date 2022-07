Cottarelli: “Test Invalsi un disastro, la maturità va benissimo. Come una commedia, non è una cosa seria” (Di domenica 24 luglio 2022) Carlo Cottarelli, su Twitter, attacca in merito ai risultati dell'Esame di Stato resi noti dal Ministero dell'Istruzione. Per il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, è chiara la differenza tra i dati della maturità e quelli dei Test Invalsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Carlo, su Twitter, attacca in merito ai risultati dell'Esame di Stato resi noti dal Ministero dell'Istruzione. Per il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, è chiara la differenza tra i dati dellae quelli dei. L'articolo .

