Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco la strategia di Asensio” (Di domenica 24 luglio 2022) Marco Asensio, obiettivo di Calciomercato del Milan, ha il contratto in scadenza nel 2023. Resterà al Real Madrid o andrà via ora? Il punto Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Marco, obiettivo didel, ha il contratto in scadenza nel 2023. Resterà al Real Madrid o andrà via ora? Il punto

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - lucabianchin7 : Il contatto tra #Milan e Bruges per #DeKeteleare non ha portato la fumata bianca. Tutti fermi sulle posizioni. Il M… - Gazzetta_it : De Ketelaere, è stallo. E ora il Milan trema - calciomercatoit : ??Dalla Spagna: #Asensio 'pallino' di #Maldini, ma #Newcastle e ingaggio superiore ai 6 milioni rappresentano due gr… - MilanLiveIT : Duro sfogo di #Tuchel dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Arsenal?? Il tecnico ha affermato che la squadra non è com… -