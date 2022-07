Brunetta, Crippa, Pinotti: i big che possono restare fuori dal prossimo Parlamento (Di domenica 24 luglio 2022) Ci sono quelli che, a meno di un cambiamento per il momento del tutto improbabile, dal 25 settembre dovranno cercarsi un altro posto: per esempio tutti (o quasi tutti) i grillini al secondo mandato... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 luglio 2022) Ci sono quelli che, a meno di un cambiamento per il momento del tutto improbabile, dal 25 settembre dovranno cercarsi un altro posto: per esempio tutti (o quasi tutti) i grillini al secondo mandato...

ilmessaggeroit : Brunetta, Crippa, Pinotti: i big che possono restare fuori dal prossimo Parlamento - giorgia89674987 : @ilfoglio_it @msgelmini @maurizio_crippa Era ora! Viaaaa insieme a brunetta, carfagna e qualcun altro. Tolto il mal… - reri69975017 : @ilfoglio_it @maurizio_crippa @msgelmini buongiorno, mi devo assolutamente complimentare con lei per la profonda, e… - GiusPecoraro : RT @Fabry0222: I prossimi giorni ci diranno se gente come Giorgetti, Carfagna, Crippa, Zaia, Fedriga, Brunetta, e tanti altri sono uomini o… - nico_ciaccia : RT @Fabry0222: I prossimi giorni ci diranno se gente come Giorgetti, Carfagna, Crippa, Zaia, Fedriga, Brunetta, e tanti altri sono uomini o… -