Vaiolo delle scimmie | l’Oms dichiara l’emergenza globale | “15mila casi in più di 70 paesi” Rezza | “Massima attenzione ma non allarmismo”

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - MinisteroSalute : .@WHO ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale. Rezza: 'Attivato monitoraggio, massima att… - Ivy79995663 : RT @ImolaOggi: Vaiolo delle scimmie, l'OMS... non capisce - ladydd69 : RT @ladyonorato: Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? -

'L'Oms ha dichiarato nella giornata di oggi ilscimmie (Monkeypox) 'emergenza sanitaria globale'. Il ministero della Salute con apposita ordinanza ha gia' predisposto, insieme alle Regioni e Province Autonome, le modalita' di ...Il presidente dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che ilscimmie è "un'emergenza sanitaria globale" . L'allerta è scattata in seguito ai quasi 17mila casi che negli ultimi mesi hanno interessato 74 diversi Paesi nel mondo.scimmie, ...Negli Stati Uniti sono stati registrati i primi casi di infezione da vaiolo delle scimmie in due bambini, probabilmente contagi ...Scienza e Tecnologia - Questo dettaglio sottolinea la gravità della situazione per la salute delle persone. Il vaiolo delle scimmie è una minaccia a livello mondiale e, di conseguenza, la risposta al ...