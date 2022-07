Tuttosport – “Inter favorita per lo scudetto. Vlahovic? Spero segni 30 gol” (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 20:19:06 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – Riportare la Juve in alto, in Italia e in Europa. È questo l’obiettivo di Massimiliano Allegri: Intervistato ai microfoni di Dazn nel corso del programma ‘Inside Ritiri’, il tecnico bianconero traccia gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora: “Differente deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, ma l’obiettivo è sempre massimale. Un conto è partire con l’obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non una normalità. Per la Juventus era diventata normalità e forse non avendo vinto niente l’anno scorso se vinciamo quest’anno diventa qualcosa di straordinario“. Il tecnico livornese si focalizza sugli aspetti da migliorare, in particolare sull’incisività sotto porta: “Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l’aspetto realizzativo, l’anno ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 20:19:06 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – Riportare la Juve in alto, in Italia e in Europa. È questo l’obiettivo di Massimiliano Allegri:vistato ai microfoni di Dazn nel corso del programma ‘Inside Ritiri’, il tecnico bianconero traccia gli obiettivi stagionali della Vecchia Signora: “Differente deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, ma l’obiettivo è sempre massimale. Un conto è partire con l’obiettivo massimale, un conto è arrivarci perché comunque vincere è una cosa straordinaria, non una normalità. Per la Juventus era diventata normalità e forse non avendo vinto niente l’anno scorso se vinciamo quest’anno diventa qualcosa di straordinario“. Il tecnico livornese si focalizza sugli aspetti da migliorare, in particolare sull’incisività sotto porta: “Dobbiamo migliorare soprattutto sotto l’aspetto realizzativo, l’anno ...

