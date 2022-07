Tennis, Matteo Berrettini: “Più giochi e più ti senti meglio. Domani sarà dura con qualunque avversario” (Di sabato 23 luglio 2022) Tutto facile per Matteo Berrettini nonostante un avversario di lusso: l’azzurro batte Dominic Thiem in semifinale per 6-1 6-4 in quel di Gstaad e vola nell’ultimo atto del torneo ATP 250 elvetico. Domani sfida al vincente tra Casper Ruud e Albert Ramos-Vinolas. Le parole dell’azzurro a fine incontro: “Più giochi e più ti senti meglio. Quello di oggi è stato il miglior incontro della settimana, sapevo che dovevo alzare il livello visto il giocatore che avevo davanti. Maggiore energia rispetto a ieri, ringrazio l’avversario e mi sono divertito tanto”. meglio un avversario sconosciuto (come Martinez ieri) o un rivale già testato: “Non avevo mai giocato con Pedro Martinez, invece conosco Thiem, anche se l’ultima volta che ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Tutto facile pernonostante undi lusso: l’azzurro batte Dominic Thiem in semifinale per 6-1 6-4 in quel di Gstaad e vola nell’ultimo atto del torneo ATP 250 elvetico.sfida al vincente tra Casper Ruud e Albert Ramos-Vinolas. Le parole dell’azzurro a fine incontro: “Piùe più ti. Quello di oggi è stato il miglior incontro della settimana, sapevo che dovevo alzare il livello visto il giocatore che avevo davanti. Maggiore energia rispetto a ieri, ringrazio l’e mi sono divertito tanto”.unsconosciuto (come Martinez ieri) o un rivale già testato: “Non avevo mai giocato con Pedro Martinez, invece conosco Thiem, anche se l’ultima volta che ...

