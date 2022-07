Scherma, Mondiali 2022: l’Ungheria respinge la rimonta della Francia e vince l’oro nella sciabola femminile a squadre (Di sabato 23 luglio 2022) l’Ungheria compie una grande impresa e, contro ogni pronostico, sconfigge la Francia in finale e conquista la medaglia d’oro nel torneo di sciabola femminile a squadre in occasione dei Campionati Mondiali di Scherma 2022 a Il Cairo (in Egitto). Risultato storico per le magiare, che in passato non erano mai salite sul podio iridato in questo evento. Atto conclusivo dominato a lungo dal terzetto formato da Liza Pusztai, Luca Szucs e Sugar Katinka Battati, capace di raggiungere anche un massimo vantaggio di +17 sul 36-19 all’inizio del penultimo assalto. A quel punto la formazione francese ha cominciato una rimonta disperata, riportandosi addirittura a -4 sul 42-38 grazie ad una fantastica Caroline Queroli (12-5 con la Szucs nell’ottavo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)compie una grande impresa e, contro ogni pronostico, sconfigge lain finale e conquista la medaglia d’oro nel torneo diin occasione dei Campionatidia Il Cairo (in Egitto). Risultato storico per le magiare, che in passato non erano mai salite sul podio iridato in questo evento. Atto conclusivo dominato a lungo dal terzetto formato da Liza Pusztai, Luca Szucs e Sugar Katinka Battati, capace di raggiungere anche un massimo vantaggio di +17 sul 36-19 all’inizio del penultimo assalto. A quel punto la formazione francese ha cominciato unadisperata, riportandosi addirittura a -4 sul 42-38 grazie ad una fantastica Caroline Queroli (12-5 con la Szucs nell’ottavo ...

