Razzismo | insulta | strappa il burqa e spinge una donna fuori dal treno Denunciato

Toscana Notizie

L'accusa è quella di averle strappato il burqa dal volto, e averla strattonata e spinta giù dal treno intimandole di non provare a risalirci.e intolleranza. E' successo alla stazione di Calenzano (Firenze) . Il presunto responsabile, un 35enne originario di Vaiano (Prato) , è stato denunciato. La donna, di origini marocchine e al ......protagonista di campagne di denuncia molto aggressive verso ogni atteggiamento in odore di. "Chii tedeschi definendoli Kartoffel divide più che unisce e non può diventare commissario ... Insulti a bambino ebreo, Giani e Nardini: “Combattere l’indifferenza che aiuta il razzismo” E' successo alla stazione di Calenzano (Firenze). Il presunto responsabile, un 35enne originario di Vaiano (Prato) , è stato denunciato. La donna, di origini marocchine e al settimo mese di gravidanza ...L’uomo, un pendolare di 35 anni, è stato denunciato per lesioni, razzismo e violenza privata aggravata: avrebbe cercato di strapparle il velo ...