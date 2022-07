Pastification

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 luglio 2022) Quando cucini la pasta, e sei in Italia, hai un enorme limite davanti a te, e il limite è la tradizione. Non si può cucinare la pasta senza incorrere in giudizi da ogni parte: perché per cucinare un piatto che è parte integrante del nostro DNA bisogna essere coraggiosi. E bisogna rispettare tecnica, cottura, prodotto ma soprattutto… pregiudizi. E se tra un italiano del nord e uno del sud possono ballare uno o due minuti di cottura, la sensazione “al dente” è pressoché universale e riconosciuta. In ogni casa c’è un addetto al morso: il depositario della verità domestica, quello che sentenzia “scola” o “mancano due minuti”. Ed è sempre uno, unico, e vale come cassazione: la sua parola e il suo dente decidono se è quel preciso momento che sta tra il “mamma mia ma potevi lasciarla un altro minuto” e il “è buona per incollare la tappezzeria”. Si può dunque scardinare persino questo ...