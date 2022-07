Paolini-Bronzetti, WTA Palermo: un’italiana in finale in Sicilia (Di sabato 23 luglio 2022) È un torneo 250, ma in questo momento di appannamento del tennis femminile nostrano sembra quasi uno Slam. La rinascita della racchetta in rosa potrebbe arrivare proprio dalla città rosanero, capoluogo della bella e calda Sicilia. Due italiane contro nella semifinale. Tradotto: una di loro si giocherà il trofeo a Palermo, davanti ad un pubblico festante. Jasmine Paolini ha sconfitto la spagnola Nuria Parrizas-Diaz negli ottavi di finale infliggendole la sconfitta in tre set con un 6-7, 7-5, 6-2. Una grande rimonta per l’azzurra che si è guadagnata la possibilità di disputare un acceso derby italiano con la collega Lucia Bronzetti. Nella giornata di ieri, la riminese (l’altra partecipante al penultimo atto) si è sbarazzata in tre set della francese Caroline Garcia vincendo in tre set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 luglio 2022) È un torneo 250, ma in questo momento di appannamento del tennis femminile nostrano sembra quasi uno Slam. La rinascita della racchetta in rosa potrebbe arrivare proprio dalla città rosanero, capoluogo della bella e calda. Due italiane contro nella semi. Tradotto: una di loro si giocherà il trofeo a, davanti ad un pubblico festante. Jasmineha sconfitto la spagnola Nuria Parrizas-Diaz negli ottavi diinfliggendole la sconfitta in tre set con un 6-7, 7-5, 6-2. Una grande rimonta per l’azzurra che si è guadagnata la possibilità di disputare un acceso derby italiano con la collega Lucia. Nella giornata di ieri, la riminese (l’altra partecipante al penultimo atto) si è sbarazzata in tre set della francese Caroline Garcia vincendo in tre set ...

