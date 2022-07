L’Équipe – Nonostante l’accordo con il Fulham, il West Ham blocca Issa Diop (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 13:22:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Issa Diop (25) avrebbe dovuto già essere un giocatore del Fulham poiché c’è stato un accordo tra West Ham e Fulham su una commissione di trasferimento di circa 20 milioni di euro per dieci giorni. L’operazione doveva essere convalidata dall’allenatore degli Hammers David Moyes ma l’ex allenatore del Manchester United (2013-2014) non ha dato il via libera. Di fronte all’infortunio del suo nuovo arrivato Nayef Aguerd (caviglia), la cui assenza è stimata intorno ai due mesi, Moyes, che tuttavia aveva pubblicamente indicato che Diop era il suo 5° difensore centrale, ha, per il momento, deciso di tenere l’ex Tolosa giocatore ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-21 13:22:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da(25) avrebbe dovuto già essere un giocatore delpoiché c’è stato un accordo traHam esu una commissione di trasferimento di circa 20 milioni di euro per dieci giorni. L’operazione doveva essere convalidata dall’allenatore degli Hammers David Moyes ma l’ex allenatore del Manchester United (2013-2014) non ha dato il via libera. Di fronte all’infortunio del suo nuovo arrivato Nayef Aguerd (caviglia), la cui assenza è stimata intorno ai due mesi, Moyes, che tuttavia aveva pubblicamente indicato cheera il suo 5° difensore centrale, ha, per il momento, deciso di tenere l’ex Tolosa giocatore ...

Den96109848 : RT @letMoncadacook: Dopo l'Equipe anche a RMC dice che Renato Sanches, che è partito nello stage in Spagna con il Lille, sta iniziando a pe… - iamLP9 : RT @letMoncadacook: Dopo l'Equipe anche a RMC dice che Renato Sanches, che è partito nello stage in Spagna con il Lille, sta iniziando a pe… - TeofiloSteven : RT @letMoncadacook: Dopo l'Equipe anche a RMC dice che Renato Sanches, che è partito nello stage in Spagna con il Lille, sta iniziando a pe… - letMoncadacook : Dopo l'Equipe anche a RMC dice che Renato Sanches, che è partito nello stage in Spagna con il Lille, sta iniziando… - sportli26181512 : PSG: Kimpembe comunica la sua volontà sul futuro: Secondo quanto raccolto da L'Equipe, nonostante la corte sempre p… -