La destra fa più pena che paura (Di sabato 23 luglio 2022) Meloni già si accoda a Ue, Bce e Nato. Salvini sembra Felice Caccamo. Berlusconi vive in uno stato mitologico. Non faranno troppi danni e non dureranno a lungo. Intanto niente arlecchinate e organizzarsi bene per il prossimo giro

