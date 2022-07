Juventus, Allegri: «Vincere non è la normalità e forse lo abbiamo capito» (Di sabato 23 luglio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in vista della stagione che attende i bianconeri: le dichiarazioni Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della nuova stagione della Juventus. LE PAROLE – «La differenza deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, che sono sempre i massimi. Un conto è partirci, un conto è poi arrivarci. Il discorso è sempre lo stesso, Vincere è una cosa straordinaria e non una normalità come lo era diventato per la Juve e forse non aver vinto niente l’anno scorso ci porterà quest’anno a rivalutarla come cosa straordinaria. Dobbiamo migliorare soprattutto l’aspetto realizzativo, con l’undicesimo attacco del campionato è normale non poter Vincere. Fino a 5 gare dalla fine avevamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in vista della stagione che attende i bianconeri: le dichiarazioni Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn in vista della nuova stagione della. LE PAROLE – «La differenza deve essere nel raggiungimento degli obiettivi, che sono sempre i massimi. Un conto è partirci, un conto è poi arrivarci. Il discorso è sempre lo stesso,è una cosa straordinaria e non unacome lo era diventato per la Juve enon aver vinto niente l’anno scorso ci porterà quest’anno a rivalutarla come cosa straordinaria. Dobbiamo migliorare soprattutto l’aspetto realizzativo, con l’undicesimo attacco del campionato è normale non poter. Fino a 5 gare dalla fine avevamo ...

GiovaAlbanese : #Allegri “#DiMaria e #Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come #Gatti e poi ci sono altri giovani che devo… - capuanogio : “La #Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’espe… - GiovaAlbanese : #DaGraca e #Compagnon firmano le prime reti della nuova stagione della #Juventus: a prescindere dalla categoria in… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Ronaldo torna a ‘segnare’ per la #Juventus: #Allegri ringrazia! LE CIFRE??? - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Allegri fa il punto sulla nuova #Juventus ??? -