Gli auguri di Draghi a Mattarella | «Punto di riferimento imprescindibile per i cittadini»

Leggi su open.online

(Di sabato 23 luglio 2022) Undi» per ie per il Paese. Così Mariosul presidente della Repubblica Sergio, che quest’oggi compie 81 anni. In un messaggio inviato al Capo dello Stato,ha inviato a nome suo e dell’esecutivo i propri, sottolineando: «In questi mesi ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la sua grande umanità, la sua dedizione all’Italia, il suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione».ha sottolineato che il presidente«rappresenta undiper i, per le ...