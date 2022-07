Diana morta in casa, Alessia Pifferi resta in carcere: al gip “Volevo un futuro col mio compagno” (Di sabato 23 luglio 2022) Il gip di Milano, Fabrizio Filice, nella giornata di oggi ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per Alessia Pifferi, la mamma di Diana, abbandonata in casa per sei giorni e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi. La donna, 36 anni, è accusata di omicidio volontario nella forma omissiva aggravato dai futili motivi. Alessia Pifferi resta in carcere Il giudice milanese ha escluso l’aggravante della premeditazione, contestato invece dalla procura ed ha qualificato l’omicidio volontario nell’ipotesi dell’omissione. Alessia Pifferi non ha avuto alcuno scrupolo nel lasciare la piccola figlioletta sola in casa, sapendo del rischio reale che potesse morire di stenti. Per ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 23 luglio 2022) Il gip di Milano, Fabrizio Filice, nella giornata di oggi ha convalidato il fermo e disposto la custodia inper, la mamma di, abbandonata inper sei giorni e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi. La donna, 36 anni, è accusata di omicidio volontario nella forma omissiva aggravato dai futili motivi.inIl giudice milanese ha escluso l’aggravante della premeditazione, contestato invece dalla procura ed ha qualificato l’omicidio volontario nell’ipotesi dell’omissione.non ha avuto alcuno scrupolo nel lasciare la piccola figlioletta sola in, sapendo del rischio reale che potesse morire di stenti. Per ...

