Delmastro FdI | Noi in trincea per l' Occidente

AGI - "C'è una polemica immorale immonda, da parte del Pd che tentava di fare il campo largo con un partito che non voleva mandare le armi all'Ucraina, e oggi che ha il 'Campo Santo' cerca di gettare addosso a noi il fango". Andrea Delmastro, capogruppo FdI in commissione Esteri alla Camera, intervistato dall'AGI, non accetta la piega che negli ultimi giorni ha preso il dibattito circa la dubbia lealtà del suo partito all'alleanza euroatlantica e all'Ue. "FdI - osserva - dall'opposizione ha votato convintamente l'invio di armi. L'aggressione di Putin è in totale spregio al diritto internazionale e mi ricorda quella dell'Ungheria del 1956, quando l'Occidente si voltò dall'altra parte". "Abbiamo criticato - prosegue - la via della Seta, ovvero della sottomissione al dragone cinese. Per noi non si discute più: la Destra non diserta la ...

