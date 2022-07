Cremonese, UFFICIALE l’arrivo di Ascacibar: i dettagli (Di sabato 23 luglio 2022) La Cremonese rende noto di aver acquistato in prestito oneroso il giocatore Ascacibar dell’Herta Berlino La Cremonese rende noto di aver acquistato in prestito oneroso il giocatore Ascacibar dell’Herta Berlino. La nota del club: Benvenuto Santiago #Ascacibar! ??????? https://t.co/WyWjkcRylI#SolAmAi #ForzaGrigiorossi #DaiCremo #SerieATIM pic.twitter.com/5U9JSWzqol— U.S. Cremonese (@USCremonese) July 23, 2022 «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto da Herta Berlino SC il diritto alle prestazioni sportive di Santiago Lionel Ascacibar». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Larende noto di aver acquistato in prestito oneroso il giocatoredell’Herta Berlino Larende noto di aver acquistato in prestito oneroso il giocatoredell’Herta Berlino. La nota del club: Benvenuto Santiago #! ??????? https://t.co/WyWjkcRylI#SolAmAi #ForzaGrigiorossi #DaiCremo #SerieATIM pic.twitter.com/5U9JSWzqol— U.S.(@US) July 23, 2022 «U.S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto da Herta Berlino SC il diritto alle prestazioni sportive di Santiago Lionel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

