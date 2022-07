Covid | 68 170 casi | 116 vittime Tasso a 19 | 4%

FGuardiella : Covid oggi Italia, 68.170 contagi e 116 morti: bollettino 23 luglio - infoitinterno : Bollettino Covid Italia oggi 23 luglio, 68.170 nuovi positivi e 116 morti - zazoomblog : In Italia 68.170 nuovi casi covid e tasso di positività giù al 194% - #Italia #68.170 #nuovi #covid #tasso - robertopontillo : #Covid dati di oggi , 68.170 casi (ieri 71.075) e 116 morti (ieri 155). Tasso di positività al 19,4% (ieri 20,8%) c… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, 68.170 contagi e 116 morti: bollettino 23 luglio: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regione pe… -

Sono 68.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.075. Le vittime sono invece 116 rispetto alle 155 di ieri. Il ...Sono 68.i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto agli 71.075 di ieri, per un totale di 20.608.190 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 115, in calo ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi 23 luglio, sono 68.170 i nuovi positivi. I deceduti sono stati +116 in più. I nuovi ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 68.170 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 350.630 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che scende dal 20,8% di ieri al 1 ...